«حملة السيسي» تبرز مشاركة المصريين بالمغرب في انتخابات الرئاسة (صور)
كتب:
آية الله الجافي
02:40 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في المغرب
نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي صورا من الإقبال الكبير من قبل الناخبين من المصريين بالخارج في المغرب على مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني أيام الإقتراع.
جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.