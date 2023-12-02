«حملة السيسي» تبرز مشاركة المصريين بالمغرب في انتخابات الرئاسة (صور)

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي صورا من الإقبال الكبير من قبل الناخبين من المصريين بالخارج في المغرب على مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني أيام الإقتراع.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.