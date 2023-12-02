رئيس الجالية المصرية بالإمارات: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

قال الدكتور شعبان رأفت رئيس الجالية المصرية بالإمارات، إن المصريين يتوافدون على التصويت في الانتخابات الرئاسية بكثافة اليومة بخلاف أمس لأنه كان يوم عمل رسمي في الإمارات.

وأوضح أن المصريين يرون أن التصويت في الانتخابات واجب وطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتحتاج إلى تكاتف الداخل والخارج.

توافد على لجنتي الانتخاب في الإمارات

وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «توجد اللجنة الأولى في أبو ظبي والثانية في دبي، وهناك توافد من إمارات الدولة كافة على للجنتين الانتخابيتين من الأفراد والعائلتين».

وتابع رئيس الجالية المصرية بالإمارات: «تم عقد العديد من الاجتماعات على مدار 24 ساعة، وتم الحشد والتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية».

أعداد كبيرة من المصريين

أضاف: «موجود في اللجنة منذ الساعة السابعة صباح اليوم قبل أن تفتح القنصلية وأرى أن هناك أعداد كبيرة من المصريين في الخارج قادمون من كل أنحاء الإمارات تقريبا، وتم توفير وسائل نقل مجانية لنقل الناخبين بخلاف السيارات الخاصة التي يستخدمها المواطنون للتصويت مع أسرهم».