الجالية المصرية الكويتية: لأول مرة نشارك بهذه القوة والكثافة في الانتخابات

قالت الدكتورة داليا البيالي، عضو الجالية المصرية الكويتية، إن المشاركة الانتخابية اليوم أقوى من أي مشاركة سابقة، مشيرة إلى أن الجالية المصرية الكويتية ذات وعي سياسي قوي وحس وطني عال، ودائما حريصة على المشاركة بقوة وفعالية في أي استحقاقات دستورية، وتحديدا هذه المرة، لأنها تحمل هدف ورسالة للعالم أجمع وهي «المصريين مع دولتهم المصرية وقيادتها السياسية وجيشها وشرطتها» خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

توافد وإقبال كبير للغاية على اللجان الانتخابية

وأضافت «البيالي»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: «نحن في أجواء انتخابية منذ أمس، ونشهد عرسا انتخابيا، وهناك توافد وإقبال كبير للغاية على اللجان الانتخابية قبل الموعد الرسمي لبدء الاقتراع في الكويت، كلنا لدينا حماس وإصرار على استكمال بناء جمهورية مصر الجديدة».

تعاون الحكومة المصرية مع نظيرتها الكويتية

وأكدت على رقي التنظيم، وتعاون الحكومة المصرية مع نظيرتها الكويتية، موجهة الشكر والتقدير للحكومة الكويتية على توفير مقر انتخابي واسع لتيسير العملية الانتخابية، لافتة إلى أن السفارة المصرية وفرت كافة اللوجيستيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بأعلى مستوى من التنظيم وتوفير كل الإمكانيات لضمان ذلك.