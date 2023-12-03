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لأول مرة.. بهاء سلطان يحيي حفلا غنائيا في دبي اليوم

كتب:

بسمة شطا
05:00 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
بهاء سلطان

بهاء سلطان

يستعد الفنان بهاء سلطان، مساء اليوم الأحد، للقاء جمهوره للمرة الأولى في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، من خلال حفل غنائي كبير سيقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

لأول مرة بهاء سلطان في دبي 

سيحيي الفنان بهاء سلطان حفله الغنائي في The agenda بمدينة دبي للإعلام وكان قد روج لحفله الغنائي من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشارك سلطان جمهوره بفيديو له وعلق عليه قائلا: «لأول مرة في دبي النجم المصري بهاء سلطان يوم 3 ديسمبر، لو طالع في دماغك تروَّق شوية احجز تذكرتك».

يذكر أن الفنان بهاء سلطان كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «دادينا»، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.

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بقلم بسمة شطا