هجوم على بهاء سلطان بعد طرح «دادينا».. وشاعر الأغنية يرد

دعم عدد كبير من الفنانين للقضية الفلسطينية بعد أحداث غزة، وأولهم بهاء سلطان، الذي ألغى حفل «ليلة العمر» في الكويت، والذي كان مقررا أن يحيه أمس الجمعة مع تامر عاشور.

إلغاء حفل بهاء سلطان بالكويت

وكتب بهاء سلطان عبر الإنستجرام: «تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وحدادا على أرواح الشهداء.. تم تأجيل حفل الفنان بهاء سلطان في دولة الكويت اليوم لحين إشعار آخراللهم آمن روعهم واحفظهم وارزقهم الأمن والآمان يارب. رحم الله الشهداء».

بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة

وبعد ما كتبه بهاء سلطان بدقائق، تم طرح أغنيته الجديدة «دادينا»، مما عرضه للإنتقاد الشديد عبر السوشيال ميديا، حيث كتب أحد المتابعين: «تأجل الحفل بس تقوم منزل أغنية جديدة»، وكتب آخر: «أنت لسة منزل أغنية دلوقتي يا فنان ومبصتش لفلسطين».

ما حدث دفع شاعر الأغنية تامر حسين يوضح وكتب عبر الفيسبوك: «أغنية الفنان بهاء سلطان (دادينا) نزلت على قناة الشركة المنتجة بعد تأجيلها أسبوع بسبب الأحداث الحالية من خلال الشركة المنتجة ولظروف تعاقدية، ده بوست للتنويه عن سبب عدم النشر تضامناً مع إخواتنا في فلسطين».

ولم تحقق الأغنية نسبة المشاهدات المتوقعة، فحققت في 20 ساعة حوالي 50 ألف مشاهدة، ومقارنة بالأغاني السابقة فلم تلقى الأغنية المشاهدات المتوقعة، فآخر أغنية لبهاء سلطان «شكر خاص» حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة.

وأغنية «دادينا» من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، وتقول كلماتها: «عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا».