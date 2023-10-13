بهاء سلطان يستعد لطرح أغنية «دادينا» مساء اليوم على «يوتيوب»

يستعد الفنان بهاء سلطان، لطرح أغنيته الجديدة، مساء اليوم الجمعة، على موقع المشاهدات يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية ومختلف المنصات الموسيقية، والتي تجمعه والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، هندسة صوت ماهر صلاح.

وكان تامر حسين، قد روّج للأغنية المرتقبة التي تجمعه وبهاء سلطان، خلال تواجدهما سويًا في أحد الاستديوهات يوم 4 أكتوبر من الشهر الجاري لتسجيل الأغنية بصحبة عزيز الشافعي.

بهاء سلطان وتامر حسين «عملنا كل حاجة صح»

وظهر ذلك خلال مقطع فيديو نشره الشاعر تامر حسين، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلقًا على الفيديو الذي يجمعه وبهاء سلطان ببعض الكلمات: «عملنا كل حاجة صح..ع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا.. لكن خلاص ده كله بح من الطيبة تعافينا.. وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا».

أغنية دادينا

كما نشر تامر حسين، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام لأغنية بهاء سلطان المقرر طرحها خلال ساعات وتحمل اسم دادينا، ومن كلماتها: «فيها اللي قل واستغل.. واللي باعنا بيعة.. عاشرنا ناس فظيعة.. ناس محتاجين قطيعة».