خطوات استخراج صورة عقد مشهر إلكترونيا على موقع «مصر الرقمية»

أتاحت منصة مصر الرقمية للمواطنين خدمة إمكانية استخراج صورة من عقد مشهر إلكترونيًا، عن طريق اتباع العديد من الطرق أتاحتها المنصة للتسهيل على المواطنين.

استخراج صورة عقد مشهر إلكترونيًا

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية استخراج صورة عقد مشهر إلكترونيًا؟.

1- يدخل الشخص على موقع مصر الرقمية من هنا.

2- يضغط الشخص على الأيقونة الخاصة بـ«تصفح الخدمات» الموجودة بالشريط العلوي من خلال الموقع.

3- بعد الدخول على الموقع ستظهر الخدمات التي تُقدم للمواطنين.

4- يختار الشخص أيقونة الشهر العقاري.

5- يختار استخراج صورة من عقد مشهر.

ويدخل الشخص البيانات الخاصة بها منها كتابة الاسم رباعي والرقم القومي المكون من 14 رقما والعنوان ورقم الهاتف، وسنة ورقم العقد المطلوب استخراجه.

بعد ذلك يُحدد الشخص المكتب الصادر منه العقد ويدفع إلكترونيًا بعد أن يحدد العنوان الذي سيستلم عليه الصورة.

وتقدم منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين والتي تسهل عليهم الوقوف في المصالح الحكومية لوقت طويل ومن بين تلك الخدمات إمكانية عمل تظلم على مخالفات الرخص الخاصة بالقيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، استعلام عن مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخصة القيادة لمالك آخر، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة.