وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية تصل إلى 3.2 مليار دولار في 2023 (فيديو)

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات العالمية في مجال الرقمنة تقدم خدمات مفيدة للمواطنين، مردفا: نستهدف تدريب 400 ألف شاب في مجال نظم المعلومات.

زيارة رئيس الوزراء لمجموعة الشركات العالمية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء التقى عددا من الشركات العالمية التي لها مراكز تعهيد في مصر.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء زار مجموعة من الشركات العالمية التي أقامت مراكز تعهيد لها في مصر.

وأكد أن الشركات العالمية تنشئ مراكز تعهيد لها في الدول التي تكون مستقرة وبها مهارات وإمكانيات بصورة كافية، لافتا إلى أن المراكز لا تشترط الحصول على هندسة فقط، وإنما تفتح الباب لباقي المجالات الدراسية وأي سنة تخرج.

واستطرد طلعت، أن مصر منذ 2021 تحتل المركز الأول أفريقيًا بعدما كانت في المرتبة 40 في مراكز التعهيد لأن البنية الرقمية في مصر متميزة وكفء.

وأردف أن الدولة لديها المعلومات كلها عن المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، موضحا أن صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار في 2020، وتصل صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 3.2 مليار دولار.

4.9 مليار دولار صادرات بقطاع الاتصالات

وأوضح أن قطاع الاتصالات حقق صادرات قدرها 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، ومستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار في نهاية 2026.

وأشار إلى أن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة مستمر ولن ينتهي لأن هناك عملية إكساب مهارات جديدة.