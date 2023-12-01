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الناخبون يلتقطون صورا مع أسقف الكنيسة القبطية بباريس أثناء الإدلاء بأصواتهم

كتب:

محمد أيمن سالم
04:56 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
لأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية في باريس

لأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية في باريس

شهدت السفارة المصرية في باريس، إقبالا كثيفًا من المصريين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحضر المواطنون المصريون رافعين أعلام مصر، والتقطوا صورا مع الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية في باريس.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

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