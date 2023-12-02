توزيع 1397 طن سكر بسعر 27 جنيها في مدن ومراكز قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا طارئا، لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توزيع كميات كبيرة من السكر

وأوضح محافظ قنا، أنه تم توزيع 1397 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحلات البقالة ومنافذ مشروعات الأمن الغذائي، والشوادر والمعارض التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بشكل يومي.

موسم عصير القصب

وأضاف الداودي، أنه خلال شهر يناير القادم سيبدأ موسم عصير القصب بمصانع السكر التابعة للمحافظة، والتي ستساعد في القضاء نهائيا على الأزمة وتوفير كميات كبيرة من السكر للمواطنين بأسعار مخفضة، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التي تساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.