نائب السفير المصري بالإمارات: الناخبون يصطحبون أطفالهم لتعليمهم قيم الانتماء

قال نائب السفير المصري في الإمارات، محمد محمود، إن السفارة المصرية في أبوظبي فتحت أبوابها لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 منذ الساعة 9 صباح اليوم السبت، لاستقبال الناخبين، وسط تزايد الإقبال من جانب المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى توافد أعداد كبيرة من الناخبين على مقر السفارة في أبوظبي، خاصةً القادمين من مدينة العين.

نائب السفير: المصريون يشعرون بالمسؤولية تجاه الانتخابات

وحرص نائب السفير المصري في أبوظبي على تقديم الشكر إلى المصريين القادمين من مدينة العين، الذين جاؤوا من مسافة تقدر بنحو ساعتين بالسيارة إلى أبو ظبي حتى يدلوا بأصواتهم، انطلاقاًَ من شعورهم بالمسؤولية تجاه العملية الانتخابية، وأضاف: «نحاول بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، والتعليمات الواردة للبعثة من وزارة الخارجية، توفير التسهيلات الممكنة لعملية التصويت، وإخراجها بشكل سهل وبتوقيت قياسي».

وأكد السفير محمد محمود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفير شريف عيسي، سفير مصر في أبو ظبي، قدم تعليمات مهمة لأعضاء البعثة المصرية، للعمل على توفير التسهيلات لجميع الناخبين، مع الاهتمام الخاص لأصحاب الهمم وللأسر وكبار السن.

سفارة مصر في أبو ظبي تحرص على تطوير نفسها

وأشار إلى أن السفارة المصرية في أبوظبي حريصة دائماً على سؤال المواطنين عقب إدلائهم بأصواتهم، والاستماع إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، لأنه «يهمنا أن نطور ما نقدمه للمواطنين المصريين، ولاحظنا أن المواطنين لديهم وعي أكثر مما سبق»، مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يرجع للجنة العليا للانتخابات، التي بدأت قبل فترة من الانتخابات، حملات للتوعية، ونشرت انفوجراف يشرح طريقة التصويت.

وتابع أن السفارة تحرص أيضاً على التنسيق مع الكنيسة المصرية والأئمة في وزارة الأوقاف، ونوادي الجالية المصرية في أبوظبي، وذلك في محاولة رفع مستوى الوعي للمواطنين تجاهه العملية الانتخابية، سواء بالتسجيل أو الإدلاء التصويت.

وتابع نائب السفير المصري في الإمارات قائلًا: «لاحظنا أن عدداً من المواطنين المصريين اصطحبوا أولادهم، وخاصة الأطفال الصغار، حتي يتعلم الطفل أهمية المشاركة في العمليات الانتخابية، لذلك بدأنا بتشجيعهم، وتوفير أجواء تعكس مصر وحضاراتها وقيمتها، بالإضافة إلى تعليم الطفل قيم الانتماء والارتباط بوطنهم الأم».