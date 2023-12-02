مصريون بالخارج يشيدون بسهولة الإجراءات داخل لجان الانتخابات الرئاسية (فيديو)

عرضت شاشة قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، لقطات ترصد استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في عدة دول، منها لبنان والإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفيتنام، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني.

وبدأت الجاليات المصرية بمختلف الدول في أنحاء العالم التوافد على مقرات السفارات المصرية، صباح اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في التاسعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر حتى مساء غد الأحد.

وأعرب العديد من أبناء الجاليات المصرية عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات، وسهولة الإجراءات داخل مقار اللجان الانتخابية، كما رفعوا الإعلام المصرية داخل مقار التصويت، ورددوا الأغاني الوطنية.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.