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«حملة السيسي» تنشر لقطات من مشاركة المصريين في الانتخابات بيومها الثاني

كتب:

آية الله الجافي
02:59 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في لبنان

تصويت المصريين في لبنان

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مشاركة الناخبين المصريين الفعالة بالخارج في لبنان، على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، خلال الساعات الأولى من فتح اللجان باليوم الثاني.

جدير بالذكر، أن تصويت المصريين في الخارج بدأ أمس، ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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