7 خدمات مجانية تقدمها البنوك المصرية في النصف الأول من ديسمبر

تتيح البنوك المصرية قريبا خدمات مصرفية مجانية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، إذ يسعى البنك المركزي المصري إلى تعزيز ودعم الشمول المالي ويهتم باستهداف شرائح مختلفة من المجتمع مثل المرأة والفلاح، من أجل توفير المنتجات والخدمات لتلبية احتياجاتهم ويعمل المركزي على توجيه القطاع المصرفي في مصر على التركيز على الفئات المجتمعية المستبعدة.

تفاصيل الخدمات المجانية من البنوك المصرية

ومن المنتظر أن تبدأ الخدمات المجانية في البنوك المصرية بمناسبة اليوم العالمي لذوي المهم من يوم 1 ديسمبر 2023 وحتى 15 ديسمبر 2023، إذ يقدم المركزي فعاليات الشمول المالي 6 مرات في العام وهذه الفاعلية ستكون الأخيرة لهذا العام، بحسب موقع البنك المركزي.

وبالنسبة للخدمات المجانية التي تقدمها البنوك المصرية خلال الفترة من 1 ديسمبر لـ15 ديسمبر فهي:

- فتح حسابات مجانية، سواء التوفير أو الجارية

- فتح محفظة إلكترونية مجانية

- إمكانية الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف أو حد أدنى.

فتح حساب الشمول المالي للشركات مجانًا

- فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي، وحسابات الشباب مجانًا

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية إذا تم الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يسمح للبنوك المصرية خلال فعاليات الشمول المالي، تنفيذ عدد من الأنشطة أبرزها التواجد خارج الفروع بأماكن عامة للتوعية المالية للمواطنين، والترويج لمنتجات البنوك.