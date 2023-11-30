«الزراعة» تنتشر في المحافظات لمتابعة محاصيل القمح وتوعية المزراعين

زار الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والمهندس سعد عامر، رئيس الادارة المركزية لشؤون التعاون، محافظة الفيوم؛ للمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الفيوم، وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقاً للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول؛ للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات، وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوي الجيدة المعتمدة؛ لضمان زيادة الإنتاجية، ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

ضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية

كما وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتى يتم فيها زراعة القمح الذي يعد أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائي، مع ضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين.

أشار إلى أهمية توعيه المزارعين ان سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعاً له على زراعة المحصول، كما شدد على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، وكذلك التوعية أساليب الزراعة الحديثة والتي تحقق أعلى إنتاجية وترشد في استخدام المياه.