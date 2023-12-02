مركز شباب الجزيرة بالسويس ينظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم

نظم مركز شباب الجزيرة بالسويس، مسابقة لحفظ القرآن الكريم، بمشاركة العشرات من أعضاء المركز، تحت إشراف مديرية الأوقاف، في إطار التعاون مع «الشباب والرياضة».

إمام من «الأوقاف» يحكم في المسابقة

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن مركز شباب الجزيرة التابع لإدارة شباب السويس، نظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم، وحكمها الشيخ محمد محروس عليوة ، من علماء الأزهر الشريف، وموفد مديرية الأوقاف في محافظة السويس، طبقا لبروتوكول التعاون بين المديريتين.

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن المسابقات الدينية والثقافية من شأنها صقل العقول، وتأسيس وتنمية العقيدة لدى النشء والشباب، لذا يجري الاهتمام بإقامتها في مراكز الشباب بمحافظة السويس، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.