«الصحفيين»: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج الأربعاء المقبل

وافق مجلس نقابة الصحفيين، بجلسته المنعقدة، اليوم السبت، على فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وحتى الأحد 24 ديسمبر، ثم يستأنف من الاثنين 1 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير، ويكون على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.

تطوير مشروع علاج الصحفيين

وأصدر المجلس عددًا من القرارات لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وتخفيف العبء عن الصحفيين، وذلك من خلال حزمة تعديلات جوهرية على المشروع تمثلت في زيادة الحد الأقصى الأساسي لتغطية الخدمات العلاجية إلى 35 ألف جنيه بزيادة تزيد على 45% عن الحد الأقصى الأساسى السابق، وكذلك زيادة الحد الأقصى التكميلي إلى 40 ألف جنيه.

وقرر المجلس في اجتماعه، الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة في المشروع، وفقًا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية في السنة نفسها، والموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه، بدلًا من 2500 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحدًا 4500 جنيه، وذلك في حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد، وتقرير طبي، والفواتير إن وجدت.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على زيادة الاشتراك في مشروع العلاج إلى 325 جنيهًا، وزيادة اشتراك النقابة إلى 200 جنيه للصحفيين بالداخل، و500 جنيه لمراسلي الصحف بالخارج، و1200 جنيه للحاصلين على إجازة دون مرتب بالخارج، وزيادة اشتراك الانتساب بالنقابة إلى 750 جنيهًا على أن تخصص الزيادة لتغطية العجز في مشروع العلاج والمعاشات.

ووافق المجلس على زيادة المساهمة في عدد من العمليات الجراحية، والإجراءات الطبية، والأدوية بنسب تتراوح من 50% إلى 150%، مثل التردد الحراري للمفاصل، والعمود الفقري، وحقن جذور الأعصاب، وأدوية الإيبريكس والنيوبوجين، والعلاج البيولوجي، وأدوية الروماتويد، وجلسات الغسيل الكلوي للتأمين الصحي بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلًا من 350 جنيهًا.

زيادة مساهمة مشروع العلاج

وقرر المجلس الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % بدلًا من 30 % لكل من «فيتامين د» مع ضرورة تقديم روشتة طبيب، وكذلك قياس هشاشة العظام، والماموجرام على الثدى، والموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل.

ووافق المجلس على زيادة الرسوم الإدارية، التى يخصمها من مطالبات الجهات العلاجية من 1 % إلى 3 % للأطباء بمختلف التخصصات، و5% لأطباء ومراكز الأسنان والعلاج الطبيعي، و5 % لكل الجهات الطبية الأخرى من مستشفيات، ومراكز أشعة وتحاليل وغيرها.

كما وافق المجلس على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100% «نقدي» بأسعار مشروع العلاج، وذلك لأسر الصحفيين مقابل 200 جنيه للفرد سنويًا.

إضافة الأعضاء الجدد

وقرر المجلس الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد «لجنة تحت التمرين» بشكل تلقائي لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك في المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه، وإضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريًا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.

ووافق المجلس على استحداث عدد من الخدمات في مشروع العلاج، وبخاصة العمليات الجراحية بالليزر، والمنظار والتردد الحراري في مشروع العلاج، وكذلك الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50% من قيمة العدسة في عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على التعاقد مع شركة «إيدام للخدمات الطبية»؛ لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بها للصحفيين المشتركين فى مشروع العلاج، وأسرهم، وأشقائهم بموجب عضوية مجانية لمدة 4 سنوات، وكذلك التعاقد مع الشركة نفسها لمراجعة وتطوير الشبكة الطبية للنقابة، والانتهاء منها خلال مدة 6 أشهر.