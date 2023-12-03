مروة ناجي تبدع في حفل غنائي بمكتبة الإسكندرية: «اعذروني على الغياب»

أحيت المطربة مروة ناجي حفلاً غنائيًا، مساء اليوم السبت، بمكتبة الإسكندرية، قدمت خلاله باقة مميزة من أشهر الأغاني المحببة لدى جمهورها، كما غنت باقة من أغاني الزمن الجميل، في ليلة شتوية مميزة في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وقدمت باقة من الأغاني المميزة أبرزها: «حبيبي يا إسمراني، عايز جواباتك، سواح، خليك هنا، بتسأل ليه عليا، على رمش عيونها، كان زمان» فيما اختتمت الحفل بتقديم اغنية وطنية وهي «حلوة بلادي السمرة».

وفي كلمتها للجمهور، قالت مروة ناجي، إنها تعلم ما يمر به البلاد العربية في الوقت الراهن، معربة عن آمالها بالخير لمصر والدول الشقيقة.

مروة ناجي: سعيدة لوجودي في الإسكندرية

وأضافت لجمهور الإسكندرية، أنها سعيدة بتواجدها وسطهم كونها مدينتها، قائلة: «اعذروني على الغياب، وحقيقي بكون فرحانة في إسكندرية».

ارتباط مروة ناجي بمكتبة الإسكندرية

وقصت ناجي ذكرياتها مع مكتبة الإسكندرية، قائلة إنها أول ما بدأت متابعة لحفلات الموسيقى العربية كان عن طريق حفلاتهم في مكتبة الإسكندرية خلال فترة الدراسة الجامعية ومن وقتها ارتبطت بالغناء لتمر الأيام وتكون واقفة على ذات المسرح كمغنية.

واختتمت: «سعيدة إني رجعت إلى مكتبة الإسكندرية أصل حفلات الموسيقى العربية، كما قدمت الشكر لفرقة شارع الفن».