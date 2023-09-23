يشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً، إذ لم تشهد الأسعار منذ نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي أي تغيراً.

وبالنسبة لمتوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري يبلغ 37.79 جنيه للشراء و37.92 جنيه للبيع وذلك وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 37.83 جنيه للشراء و38.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 38.22 جنيه للبيع و38.04 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 38.23 جنيه بيعاً و38.02 جنيه شراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق

- فيما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق 38.24 جنيه للشراء و38.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

- بينما يسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك قناة السويس 38.17 جنيه شراء و38.35 جنيه بيعاً.