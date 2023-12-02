«المحافظة على النفس».. ندوة في مركز شباب الرياض بكفر الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة، في كفر الشيخ، من خلال إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة»، بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب الرياض، بالمحافظة، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «المحافظة على النفس»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

بينما عرض فضيلة الشيخ أحمد عادل السعدي، من المنطقة الأزهرية، في كفر الشيخ، كيفية المحافظة على النفس من القرآن والسنة، وقدم النصائح والتوجيهات بطريقة مبسطة للنشء بمشاركتهم الحوار، واستخلاص المعلومات من الطلائع وتوضيح أنواع النفس «الأمارة بالسوء، والخيرة، واللوامة، والملهمة، والراضية».

بروتوكول تعاون

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنّ برنامج رواق الطفل والأسرة يُنفذ في دورته الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ.

ندوات متتالية في مراكز الشباب

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن ذلك يأتي ضمن الندوة الرابعة من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار 5 أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب، بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض، وفريق العمل بمركز شباب الرياض.