أماكن ومواعيد قطع المياه في الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركات التابعة بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية، لإجراء أعمال الصيانة وتطهير الخزانات.

أسباب قطع المياه في الإسكندرية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه وضعفها اليوم في عدد من مناطق غرب المحافظة، وهي الورديان والدخيلة والعجمي، بسبب كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي لمناطق «شارع رشيد رضا خلف مشروع بشاير الخير».

وأشارت الشركة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن أعمال الإصلاح ستبدأ اليوم السبت الساعة 12 مساء، على أن تعود المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، لافتة إلى أنها ستوفر سيارات مياه حال الرغبة في ذلك من خلال التواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 125، أو من خلال رقم التليفون الأرضي 035815700.

تعقيم الشبكات في كفر الشيخ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، قطع مياه الشرب اليوم عن مناطق بمركز ومدينة دسوق بقرى «الكرادوة، وشابة، والعجوزين، وإبطو»، تبدأ في الساعة 12 منتصف الليل حتى الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفتت الشركة إلى أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع إلى تنفيذ خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في 8 مناطق، على مدار يومين، بمعدل 4 قرى في اليوم الواحد.

أماكن قطع المياه في الشرقية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية استمرار أعمال تطهير بحر مويس، برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، ما يترتب عليه انقطاع المياه عن كل القرى والعزب والنجوع التابعة لنطاق ودائرة مركز ومدينة كفر صقر بدء من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، إضافة إلى بندر المدينة وما يوجد به من مستشفيات ومنشآت حيوية طوال الأيام المقبلة باستثناء أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة.

وأشارت الشركة إلى استمرار انقطاع المياه لمدة 13 ساعة اليوم، إضافة إلى يومي الاثنين والأربعاء المقبلين حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطهير الميكانيكي اللازم لمياه بحر مويس.