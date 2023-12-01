اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق في 4 محافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركات التابعة بمحافظات «كفر الشيخ، وقنا، وأسوان، والجيزة»، لإجراء أعمال الصيانة وتطهير الخزانات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في كفر الشيخ

من جهتها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع مياه الشرب على مدار يوم الجمعة وغدا السبت، عن مناطق بمركز ومدينة دسوق بقرى «فرامون، والشباسية، وكفر العرب، وسيدي جامع، والكرادوة، وشابة، والعجوزين، وإبطو»، تبدأ في الساعة 12 منتصف الليل حتى الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشارت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن سبب قطع المياه عن المناطق المذكورة، تنفيذ خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في 8 مناطق، على مدار يومين، بمعدل 4 قرى في المرة الواحدة، لافتا إلى أنه سيجري قطع مياه الشرب اليوم الجمعة عن مناطق قرية «فرامون، والشباسية، وكفر العرب، وسيدي جامع»، وغدا السبت عن قرية «الكرادوة، وشابة، والعجوزين، وإبطو».

أسباب قطع المياه عن بعض المناطق بقنا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا اليوم «مدينة العمال - حوض 10 - الحميدات - المعبر - منطقة الخزان - الشنهورية - عمر أفندي - نجع سعيد - المنشية - عزبة حامد - عزبة خليفة - شارع المدارس» لمدة 4 ساعات، ابتداءً من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساءً، لافتة إلى أن سبب قطع المياه أعمال تركيب موزعات الجهد المتوسط الجديدة بمحطة رفع صرف صحي مدينة العمال الرئيسية

مدة قطع المياه عن مناطق اسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية «النفق وأرض الجميلي والشادر وشارع أحمد ماهر» لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم وحتى 4 صباح يوم غد السبت، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه هو أعمال إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب.

أسباب قطع المياه في الجيزة

في السياق ذاته، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه لمدة 8 ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى السادسة صباح يوم غد السبت، عن مناطق «عمرو بن العاص 2، وصلاح أبو حسين 3، والمنشية» لمدة 8 ساعات، بدءا من العاشرة مساء اليوم حتى الساعة السادسة صباح الغد، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر 400 مم بشارع منشآة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

وأشارت الشركة إلى أنها سوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.