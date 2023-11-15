آلية عسكرية إسرائيلية تدفع سيارة فلسطيني ثم تنقلب معها (فيديو)

أظهر فيديو انقلاب آلية عسكرية إسرائيلية بعد أن دفعت سيارة خاصة على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركزون في حاجز زعترة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان أن جنود الجيش الإسرائيلي الذين يتمركزون في حاجز زعترة أوقفوا مركبة وأشهروا السلاح تجاه السائق الذي رفض الخروج منها.

وظهر في «الفيديو» صدم سيارة خاصة بواسطة إحدى الدوريات الإسرائيلية بشكل متعمد، بعد أن رفض السائق الامتثال لأوامرهم، وهذه الصدمة أدت إلى إزاحة السيارة وانقلاب المركبة العسكرية.

لم يتم الكشف عن هوية السائق

حتى الآن لم يتم الكشف عن هوية السائق الذي تعرض للصدمة أو حالته الصحية بعد وقوع الحادث.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر نتيجة استمرار الأحداث العنيفة في قطاع غزة، في حين تزيد القوات الإسرائيلية من عملياتها العسكرية.

وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا حيث يحدث تصادم بين عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، كما تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات مداهمة في بعض مخيمات اللاجئين في المنطقة.