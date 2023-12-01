طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة والأمطار 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الأمطار والشبورة خلال 72 ساعة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تبدأ من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بينما تمتد يوم الاثنين لسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة السبت 2-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 3-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 4-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.