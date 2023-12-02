أعلى شهادة خماسية في البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 12.25%

تتيح العديد من البنوك المصرية للمواطنين برامج ادخارية متنوعة تختلف تفاصيلها وفقا لكل بنك ومن ضمن تلك البنوك التي تقدم لعملائها شهادات ادخارية البنك الأهلي المصري الذي يوفر شهادة خماسية يصل عائدها إلى 12.25%.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

سعر الفائدة

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- سعر العائد يصل إلى 12.25% بشكل شهري.

- عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يتم احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

- الاقتراض يتم بضمان هذه الشهادات وذلك من أي من فرع من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شروط الاسترداد

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.