القبة الحديدية تطلق صاروخا على تل أبيب (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سقوط صاروخ اعتراضي من صواريخ القبة الحديدية، أمس، في مدينة ريشون لتسيون بالقرب من تل أبيب، ناتج عن خطأ تقني، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ في الوقت الحالي يجرى التحقيق في الحادث، وأن سقوط الصاروخ الاعتراضي لم ينجم عن إصابات.

وتداول الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فشل صاروخ أطلقته القبة الحديدة، فى اعتراض صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، ليسقط فوق منطقة سكنية بوسط إسرائيل.

BREAKING: Looks like an Iron Dome missile malfunctioned and hit a residential area. pic.twitter.com/HAG9vKrRLU