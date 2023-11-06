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القبة الحديدية تطلق صاروخا على تل أبيب (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
03:27 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
صواريخ اعتراضية فشلت

صواريخ اعتراضية فشلت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سقوط صاروخ اعتراضي من صواريخ القبة الحديدية، أمس، في مدينة ريشون لتسيون بالقرب من تل أبيب، ناتج عن خطأ تقني، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

سقوط الصاروخ الاعتراضي لم ينجم عن إصابات

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ في الوقت الحالي يجرى التحقيق في الحادث، وأن سقوط الصاروخ الاعتراضي لم ينجم عن إصابات.

وتداول الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فشل صاروخ أطلقته القبة الحديدة، فى اعتراض صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، ليسقط فوق منطقة سكنية بوسط إسرائيل.

القبة الحديدية فشلت في مهمتها

وأكد رواد تواصل الاجتماعي أنّ القبة الحديدية فشلت في مهمتها أمام أكثر من صاروخ اعتراضي.

وأظهر الفيديو التالي أنّ القبة الحديدية تطلق الصاروخ لاعتراض الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، مع صوت صفارات الإنذار تدوي في المكان، ليظل محلقًا في السماء حتى اختفي، ولكن بعد لحظات انطلق صاروخ أخرى من نفس بطارية الإطلاق لكن انحرف الصاروخ وسقط بشكل حر فوق منطقة سكنية محدثًا دويًا كبيرًا. 

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بقلم أحمد عادل موسى