القبة الحديدية تطلق صاروخا على تل أبيب (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سقوط صاروخ اعتراضي من صواريخ القبة الحديدية، أمس، في مدينة ريشون لتسيون بالقرب من تل أبيب، ناتج عن خطأ تقني، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

سقوط الصاروخ الاعتراضي لم ينجم عن إصابات

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ في الوقت الحالي يجرى التحقيق في الحادث، وأن سقوط الصاروخ الاعتراضي لم ينجم عن إصابات.

وتداول الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فشل صاروخ أطلقته القبة الحديدة، فى اعتراض صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، ليسقط فوق منطقة سكنية بوسط إسرائيل.

BREAKING: Looks like an Iron Dome missile malfunctioned and hit a residential area. pic.twitter.com/HAG9vKrRLU — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 5, 2023

القبة الحديدية فشلت في مهمتها

وأكد رواد تواصل الاجتماعي أنّ القبة الحديدية فشلت في مهمتها أمام أكثر من صاروخ اعتراضي.

وأظهر الفيديو التالي أنّ القبة الحديدية تطلق الصاروخ لاعتراض الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، مع صوت صفارات الإنذار تدوي في المكان، ليظل محلقًا في السماء حتى اختفي، ولكن بعد لحظات انطلق صاروخ أخرى من نفس بطارية الإطلاق لكن انحرف الصاروخ وسقط بشكل حر فوق منطقة سكنية محدثًا دويًا كبيرًا.