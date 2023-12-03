قنصل مصر في نيويورك: اليوم الثاني من التصويت بانتخابات الرئاسة شهد إقبالا كثيفا

قالت السفيرة هويدا عصام، قنصل مصر العام في نيويورك، إن الولايات المتحدة تشهد يوم السبت إجازة، ومن ثم شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالاً أكبر من اليوم الأول، وهناك أسر تتوافد للإدلاء بأصواتها، ومن المنتظر ارتفاع أعداد المصوتين غدا في اليوم الثالث والأخير.

يحق لكل مصري التصويت في الانتخابات

وأضافت «عصام»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل مصري على الأرض الأمريكية يحق له التصويت سواء زائر أو مقيم، طالما حاصل على الرقم القومي ساريا أو منتهي الصلاحية.

وأشارت إلى أنه قُدِّمَت التسهيلات كلها للناخبين بداية لدخولهم للجنة ووصولا إلى مبنى القنصلية، إلى انتهاء عملية التصويت، ولا يوجد أي معوقات أو أي طلبات إضافية.

وأكدت أنه من الملاحظ العدد الكبير للسيدات في العملية الانتخابية، بجانب كبار السن، وبالرغم من برودة الطقس في أمريكا إلا أنها لم تشكل عائقا في إدلاء الناخبين بأصواتهم.

لا يوجد إحصاء للمصريين في أمريكا

ولفتت أنه لا يوجد إحصاء بأعداد المصريين في أمريكا، فآخر إحصاء أصدرته الولايات المتحدة عن عدد المصريين على أراضيها كان في 2012 بواقع 250 ألفاً في نيويورك، ومن ثم هذا العدد تضاعف 3 مرات حاليا.