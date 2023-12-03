تراجع أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 3-12-2023.. «البلدي» بـ7 جنيهات

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 3-12-2023 في كل الأسواق المصرية بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد أن سجلت خلال الأسبوع الماضي استقراراً ملحوظاً ويرجع سبب انخفاض الأسعار الفترة الحالية إلى هبوط أسعار الدواجن والأعلاف في الأسواق، كما أن هناك توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لما أُعلن عبر الرسمي للبورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم 3-12-2023 والتي جاءت كما يلي:

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الأحد ما بين 7 و8 جنهيات.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- كما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في بداية التعاملات الصباحية ما بين 22 و22.25 جنيه.

أسعار الكتاكیت الیوم

- فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 و16 جنيهًا.

- وعن سعر كتكوت هجين يتراوح ما بين 10 و11 جنيهًا.

- أما سعر كتكوت جيل ثاني يتراوح اليوم الأحد ما بين 12 و13 جنيهًا.

- ويتراوح سعر ساسو بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في شركة الوادي

- وبالنسبة لأسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي تبلغ 27 جنيهًا.