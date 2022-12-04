أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 4 ديسمبر في بورصة الدواجن

إقبال المربون وأصحاب المزراع على دورات جديدة، يدفعهم للبحث عن أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 4 ديسمبر الجاري في الأسواق، إذا أن الأسعار الفترة الماضية سجلت حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي لتلك السلعة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في الأسواق على هذا النحو:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد وفق بورصة الدواجن الرئيسية عند 3.5 جنيه، وسعر كتكوت هجين 4.75 جنيه، وسعر كتكوت فيومى 4.75 جنيه، وسعر كتكوت ساسو 4.75، وسعر كتكوت بلدي 4.75.

ووصل سعر بط بيور 12 جنيها، حيثت سجلت كافة الأسعار استقرارا في الأسواق المحلية، وعليه سجل سعر سمان عمر 14 يوما 4 جنيها في السوق، وسجل سعر فيومي 5 جنيهات، وسعر بط مولر 17 جنيها، وسعر بط مسكوفي 17 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

وبحسب شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، فإنّ أسعار الدواجن في المزرعة في المزرعة تبدأ بـ33 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيها، فيما يباع البيض في المزرعة بسعر 62 جنيها.

سعر الدواجن في المحلات التجارية

وبشأن مشتقات الدواجن فسجل سعر البانيه يبدأ من 110 إلى 140 جنيها، سعر الأوراك بين 60 و70 جنيهًا للكيلو جنيها، سعر الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا، سعر دجاجه كاملة متبلة بسعر 85 جنيهًا، سعر الدبابيس تراوح بين 65 و75 جنيهًا، سعرالكبد والقوانص للكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

سعر شاورما الدجاج

ووصل سعر شاورما دجاج بسعر 145 جنيهًا، سعر الشيش طاووق الكيلو تراوح بين 105 و120 جنيها، سعر شيش البانيه تراوح بين 120 و150 جنيها، سعر الهياكل تراوح بين 35 و38 جنيهًا، سعر صدور بالعظم تراوح بين 80 و90 جنيهًا، سعر أجنحة تراوح بين 40 و45 جنيها للكيلو.