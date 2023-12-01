أسعار الكتاكيت اليوم 1-12-2023.. «الساسو» بـ17 جنيهًا

أعلنت البورصة العامة للدواجن، أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 1-12-2023، في كافة الأسواق المصرية، لتتراوح ما بين 11- 32.5 جنيه، وسط توقعات بتراجع أسعار الكتاكيت والبيض والدواجن الفترة المقبلة، وفقا لبورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 1-12-2023 والتي جاءت كما يلي:

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 - 31 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 11و 12 جنيها.

فيما يتراوح سعر كتكوت الساسو ما بين 16 و17 جنيها.

وسجل سعر كتكوت ساسو بيور 17 جنيها.

سعر كتكوت هجين يتراوح ما بين 15 و16 جنيها.

وبلغ سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 17 و18 جنيها.

فيما ويتراوح سعر كتكوت بلدي 18 و19 جنيها.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي.

وتبلغ أسعار الكتاكيت في شركة الوادي 32.5 جنيه.

أسعار الدواجن

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-12-2023 بكل أنواعها، وخاصة الحمراء «الساسو»، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية 62 جنيها بدلا من 64 جنيها على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر الـ68 جنيها إلى 75 جنيها، حسب المنطقة والمحل الذي يقوم بالبيع، وفقا لبورصة الدواجن.