برج جاريسيندا المائل في إيطاليا يواجه خطر الانهيار بعد 1000 عام من الصمود

حالة من التخوف يعيشها سكان مدينة بولونيا في إيطاليا، بسبب برج جاريسيندا المائل بإيطاليا المعروف بـ«البرج المائل» منذ 100 عاما، والذي من المتوقع انهياره في أي لحظة، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

برج جاريسيندا المائل في إيطاليا

وأعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب في مجلس مدينة بولونيا بإيطاليا، إذ أعلنت أنها تعمل على تأمين برج جاريسيندا المائل بإقامة طوق معدني وقائي للحماية من الحطام الذي قد يتسبب في انهيار محتمل، ويعرض السكان للخطر.

وتتضمن عمليات الأمان لبرج جاريسنيدا المائل تثبيت طوق الحماية على الأرض، بالإضافة إلى شبكات حماية مصنوعة من المدن ومخصصة للانهيارات الصخرية.

تحذير من انهيار برج جاريسيندا

ومنذ نحو 4 أعوام كانت لجنة علمية متخصصة في تراقب برج «جاريسيندا» وأساساته، أصدرت تحذيرا من احتمال الانهيار، ويعتقد الخبراء أنه حاليًا يفتقد لشروط السلامة وأصبحت غير متوفرة للعمل ضمن نطاق البرج أو حوله.

وفى الوقت الحالي أعلنت لجنة مراقبة البرج أن قاعدته بدأت تفكك تدريجي للحجر المستخدم لكسوة القاعدة مع اتساع الشقوق في الطوب، ما دفعهم إلى وقف أعمل الترميم التي كانت قائمة بالفعل، مع التوجه لفرض منطقة حظر.

وقال أحد أفراد لجنة المراقبة إن البرج ليس على وشك الانهيار الفوري، ولكن نتصرف الآن كما لو كان السيناريو الأسوأ، ما يعني أنه سيحدث حتمًا.