انطلاق يوم رياضي للشباب في مركز شباب السيد هاشم بالسويس

نظم مركز شباب السيد هاشم، بحي الجناين في محافظة السويس، يومًا رياضيًا في الألعاب الترويحية والترفيهية، بالمشاركة والتنسيق مع ادارة شباب الجناين، في إطار تنفيذ خطة النشاط المحلية لمراكز الشباب والإدارات.

تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

قال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إنّ تنظيم اليوم الرياضي الكامل، في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ، ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية، موضحًا أنّ الأنشطة الرياضية تأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية بمراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تنظيم يوم رياضي

وتابع الشيمي بأنّ مشاركة المديرية مركز شباب السيد هاشم، في تنظيم يوم رياضي من منطلق المسؤولية المشتركة، والمشاركة الفعالة ضاعفت من فرحة أبناء القرية، بتنظيم يوم رياضي أكثر جاذبية وتميزًا.

وشارك مجموعة من الطلائع التابعين للمركز في تنفيذ عدد من الألعاب الترفيهية والترويحية المُعدة لهم بناءً على رغباتهم.