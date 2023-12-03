مصدر بـ«الصحة» يؤكد خلو مصر من إنفلونزا الخنازير: لا شيء يستدعي القلق

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، خلو مصر من أي سلالة جديدة لإنفلونزا الخنازير H1N2، لافتا إلى أنّ مصر تتخذ الإجراءات اللازمة في المواني والمطارات لمنع تسرب الأمراض الوبائية إلى مصر.

ما هي الفيروسات التنفسية المنتشرة؟

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الفيروسات المنتشرة في مصر خلال الفترة الحالية هي فيروسات تنفسية، تتضمن «كورونا، والإنفلونزا الموسمية، والفيروس التنفسي المخلوي، والفيروس الغدي، والهربس»، موضحا أنّها لا تستدعي الخوف، وحال ظهورها فالأمر لا يتطلب أكثر من الراحة وزيارة الطبيب وتناول الأدوية.

طرق انتقال الفيروسات التنفسية

وأوضح المصدر أنّ الفيروسات التنفسية تسبب التهابات في الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالهواء والذي نتج عن السعال أو العطس أو التحدث مع مريض مصاب بهذه الفيروسات، لذلك يجب الابتعاد عن مخالطة المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو ارتداء الكمامات عند التحدث، مطمئنا المواطنين بشأن مدة الشفاء من أسبوع إلى 10 أيام لا أكثر.