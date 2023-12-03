«تضامن كفر الشيخ»: برامج تدريبية للمرأة الريفية لزيادة الإنتاج

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اهتمام الدولة بالمرأة والأسرة في الريف، بتنفيذ برامج متنوعة لزيادة الإنتاجية، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

المرأة ركيزة لتنمية الريف

وقالت وكيل تضامن كفر الشيخ، إن المرأة تعتبر ركيزة أساسية في تنمية الريف وبناء الأسرة، ودفع عجلة الإنتاج عبر مشاريع مختلفة، مثل تربية الدواجن، والألبان، والمشغولات اليدوية، وغيرها من الحرف المنتجة التي تعود عليها وعلى المجتمع بالخير.

تدريب المرأة بالريف المصري

ونوهت الدكتورة ماجدة جلالة إلى أهمية تفعيل دورات تدريب المرأة، عبر برامج على المشروعات المنتجة، التي تُناسب إمكاناتها في الريف لرفع المستوى الاقتصادي لها ولأسرتها.