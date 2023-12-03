5 أمراض شائعة لا تعالج بالمضادات الحيوية.. و«الصحة» تحذر من استخدامها

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من استخدام المضادات الحيوية في علاج السعال، والتهاب الجيوب الأنفيية، ونزلات البرد، والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق، منوها بضرورة استشارة الطبيب أولا قبل الحصول عليها.

تعلميات مهمة بشأن المضادات الحيوية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه في حال كتابة الطبيب المضادات الحيوية يلزم الحصول على الجرعات كاملة دون نقصان أو زيادة، وعدم مشاركة الجرعات الخاصة بالمضادات الحيوية بين المواطنين وبعضهم البعض، محذرا من التوقف عن المضادات الحيوية في حال تحسن الأعراض ولابد من استكمال الجرعات.

أضرار الإسراف في تناول المضادات الحيوية

وأضاف أن الإسراف في المضادات الحيوية يؤدي الى الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة مثل القلب وخلل في الكلى، بالإضافة إلى ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية، مطالبا المواطنين بضرورة استشارة مقدم الخدمة الطبية، إذ أن الشخص الوحيد المسؤل عن كتابة البروتوكول العلاجي الخاص بكل حالة وفقا للتشخيص، وكل حالة مرضية تختلف عن غيرها.