«صحة قنا» تستعد لانتخابات الرئاسة بـ10 إجراءات.. خطة طوارئ وأطقم طبية

ترأس الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة في قنا، اجتماعاً موسعاً، ضم مديري الإدارات الفنية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديري الطب الوقائي ومديري الترصد بالإدارات الصحية.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

وذكرت «صحة قنا»، في بيان، أن «بدران» ناقش أوجه الخطة المختلفة للمديرية خلال أيام الانتخابات الرئاسية أيام 10و11و12 من الشهر الجاري، وذلك من خلال الآتي:

1- زيادة عدد الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة بالمستشفيات والأطقم المعاونة لهم

2- تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات على مدار 24 ساعة خلال أيام الانتخابات.

3- التأكد من توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ، مع التأكيد على المتابعة على مدار اليوم.

4- التنسيق مع بنك الدم الإقليمي لتأمين احتياطي كاف من فصائل الدم المختلفة، ووجود رصيد كاف بالمستشفيات.

5- مراجعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات.

6- التأكد من تشغيل مولدات الكهرباء بالمنشآت الصحية.

7- التنسيق مع غرفة الأزمات بالمديرية ومرفق إسعاف المحافظة حال حدوث أي حوادث.

8- وقف الإجازات للفريق الطبي طوال أيام الانتخابات.

9- التيسير على الفريق الطبي في توجههم للمقرات الانتخابية وحصولهم على حقوقهم الدستورية، من خلال تقسيم العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية.

10- التأمين الطبي لكل مقار الاقتراع في مراكز المحافظة.