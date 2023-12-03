حملات على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف ومدير إدارة المرور، بشن حملات مفاجئة على الطرق الداخلية والفرعية بنطاق المحافظة لمتابعة انتظام العمل.

حملات مفاجئة على مواقف السيارات

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة والإدارة الفرعية لمواقف الإبراهيمية وإدارة المرور، بشن حملة على موقف سيارات الأجرة بنطاق المدينة والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها.

شكاوى المواطنين من تغيير الأجرة

وجاء ذلك عقب ورود شكاوى من المواطنين بعدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المقررة، وتم التنبيه على جميع السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة وضوابط خطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.