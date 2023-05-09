حملات على مواقف السيارات لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها، عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف، والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سيولة مرورية في مركز ديرمواس

وتابع عامر طه رئيس مركز ديرمواس، عددًا من المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة المواصلات وخلق سيولة مرورية خاصة في الصباح وأوقات الذروة، وذلك بالتنسيق مع مدير المواقف ووحدة مرور ديرمواس، مؤكدا ًأن الوحدة المحلية تبذل جهودا مكثفة في هذا الشأن، حيث تستعين بعدد من سيارات الميني باص التابعة لمشروع نقل الركاب بالمحافظة واتوبيسات النقل الجماعي.

وتفقد أحمد خلف رئيس مركز العدوة، موقف زاوية برمشا للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب وعدم وجود مشاكل في حركة نقل الركاب.

تطبيق تعريفة الركوب في سمالوط

وتابع سعيد محمد رئيس مركز سمالوط المواقف ومحطات الوقود، بهدف التأكد من تطبيق تعريفه الركوب وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب في التعريفة الجديدة حفاظا على حقوق المواطنين.

وتفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عددا من مواقف السيارات، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة.

رافق نائب المحافظ، اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

وشملت الجولة، تفقد موقف مدينة المنيا الجديدة، ومواقف السيارات لمراكز جنوب وشمال المحافظة.

حرص نائب المحافظ خلال جولته على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة حيث شدد على السائقين ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة وموجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة.

ويمكن التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.