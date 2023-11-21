وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشيخ مصطفى عيد

وجه فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية، بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشيخ مصطفى عيد محمد عبد العظيم، الذي وافته المنية عقب أدائه صلاة الفجر اليوم، وتقدم فضيلته لأسرته بخالص العزاء.

تقديم العزاء للأسرة

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة الشيخ مصطفى عيد محمد عبد العظيم، إمام وخطيب المسجد العتيق، التابع لإدارة أوقاف كلابشة بمديرية أوقاف أسوان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023م، عقب صلاة الفجر إثر حادث أليم، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

صرف إعانة عاجلة

كما قرر وزير الأوقاف صرف (50) ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.