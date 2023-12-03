مصر تتسلم 64 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية من رومانيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة، منها السفينة «ELLY» والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64061 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

جهود الدولة لتوفير القمح

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح،وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27508 أطنان تشمل 5325 طن رمل و670 طن ملح معبأ و10903 طن يوريا و10610 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30103 طن تشمل 4550 طن خردة و6772 طن حديد و3308 طن رخام و1085 طن زيت طعام و6401 طن قمح و4094 طن ذرة و1500 طن حمص و807 أطنان أسمنت معبأ و6030 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1586 طنا.

حركة الصادرات من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 126 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 856 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3625 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 356283 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، وعدد 2 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4639 شاحنة.