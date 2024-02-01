خطوات استخراج الرخصة الدولية.. تمكنك من قيادة السيارة في 150 دولة

تسمح الرخصة الدولية لحاملها قيادة السيارات في العديد من دول العالم أثناء السفر، وهي عبارة عن وثيقة رسمية معتمَدة في العديد من دول العالم، وتعد هذه الرخصة مهمة جدًا لكل من يخطط للسفر إلى الخارج، إذ توفر له المرونة في التنقل والقيادة في أي دولة يرغب فيها، ولذا يتساءل العديد من عشاق السفر والتجول داخل دول العالم المختلفة عن طريقة استخراج رخصة دولية؛ لاستخدامها في هذا الغرض.

ونوضح لكم عبر السطور التالية خطوات استخراج رخصة دولية للقيادة ومميزاتها، وأهم الدول التي تعترف بتلك الرخصة، وبعض النصائح الهامة لحامليها.

استخراج رخصة دولية من مصر

ومن أجل استخراج رخصة دولية للقيادة في العديد من دول العالم، هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها، وهي كالتالي:

الحصول على استمارة الطلب

يتم الحصول على استمارة طلب رخصة القيادة الدولية من مكتب نادي السيارات والرحلات السياحية في القاهرة، والذي يقع في شارع قصر النيل بمنطقة وسط المدينة.

تعبئة البيانات المطلوبة

يتم تعبئة بيانات الاستمارة بدقة مع التأكد من صحة المعلومات المقدمة.

الأوراق المطلوبة

تتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية في التالي:

- جواز سفر ساري.

- رخصة القيادة المحلية.

- شهادة طبية صادرة من أحد المراكز الطبية المعتمدة.

- صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان لمعايير صورة جواز السفر.

- إثبات مكان الإقامة، مثل نسخة من فاتورة الكهرباء أو الغاز.

دفع الرسوم المقررة

بعد تقديم الأوراق المطلوبة، يتم التوجه لدفع الرسوم المقرر على الرخصة، وهي تبلغ نحو 550 جنيهًا.

التصديق على الاستمارة

يتم التصديق على الاستمارة من الجهات المكلفة بذلك، بعد تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.

استلام الرخصة

يتم استلام الرخصة في غضون أسبوعين من تقديم الطلب، وتكون صالحة لمدة عام كامل.

ما هي الدول التي تعترف برخصة القيادة الدولية

تعترف نحو 150 دولة حول العالم، برخصة القيادة الدولية الصادرة من مصربما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي.

مميزات رخصة القيادة الدولية

يستفيد حاملو رخصة القيادة الدولية بإمكانية القيادة في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي، وتعتبر هذه الرخصة خيارًا رائعًا لكل من يخطط للسفر إلى الخارج، إذ أنها توفر له المرونة في التنقل والقيادة في أي دولة يرغب فيها.

وبالنسبة للسياح، فإن الرخصة الدولية تسمح لهم باستئجار سيارة أثناء السفر، مما يمنحهم المزيد من الحرية في التنقل والاكتشاف، كما أنها مفيدة أيضًا لمحبي القيادة، إذ تتيح لهم تجربة القيادة في مختلف أنواع السيارات في جميع أنحاء العالم، وإليك ويما يلي بعض الفوائد الرئيسية لرخصة القيادة الدولية:

- تسمح لك بالقيادة في أكثر من 150 دولة حول العالم.

- توفر لك المرونة في التنقل والقيادة في أي دولة ترغب فيها.

- تسهل عليك استئجار سيارة أثناء السفر.

- تمنح عشاق القيادة تجربة قيادة مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وبتلك المميزات، إذا كنت تخطط للسفر إلى الخارج، فعليك بالتأكيد التفكير في الحصول على رخصة قيادة دولية، فهذه الرخصة هي وثيقة مهمة جدًا ستساعدك على الاستمتاع بتجربتك السياحية إلى أقصى حد.

توصيات مهمة

هناك بعض التوصيات التي ينبغي أخذها في الحسبان في حالة كنت تمتلك رخصة قيادة دولية، تجنبًا لتعرضك لأي مخالفة مرورية أو غرامة أثناء قيادة سيارتك في أي دولة تعترف بتلك الرخصة، وهي كالتالي:

- يجب التأكد من سلامة الرخصة الدولية من التلف أو المسح.

- يجب الاحتفاظ بالرخصة الدولية معك في جميع الأوقات أثناء القيادة في الدول التي تعترف بها.

- أن تكون السيارة المؤجرة باسم حامل الرخصة الدولية.