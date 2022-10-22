كيفية الحصول على رخصة قيادة دولية.. اعرف الإجراءات المطلوبة

الحصول على رخصة القيادة الدولية، واحد من الأمور التي يسعى لها البعض وتحديدًا المسافرين للخارج، لضمان حرية التنقل والسفر، وهو ما أتاحته الإدارة العامة للمرور من خلال ضوابط وشروط وإجراءات محددة للحصول على الرخصة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، إجراءات الحصول على رخصة القيادة الدولية وفق دليل الخدمات العامة (بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية)، على هذا النحو:

الحصول على رخصة القيادة الدولية

وللحصول على رخصة القيادة الدولية، يجب اتباع الآتي:

إجراءت الحصول على رخصة القيادة الدولية

هناك عدة خطوات للحصول على رخصة قيادة دولية، في البداية، يجب أن يتوجه المواطن الراغب في الخدمة إلى الإدارة العامة للمرور للحصول على الموافقة من داخل إدارة الرخص الدولية، ثانيًا يجري التوجه إلى نادي السيارات بعد الحصول على الموافقة، وتسليم المستندات المطلوبة التالي ذكرها، وأخيرا يأتي إجراء استلام الرخصة المطلوبة.

شروط الحصول على رخصة القيادة الدولية

ويشترط الحصول على الرخصة الدولية، أن يكون المتقدم مصري/ مصرية، بالإضافة لأن يكون أتم 18 سنة، ويجب حضور صاحب الطلب شخصيًا إلى جميع الجهات التي يحصل على موافقات منها، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة مصرية سارية لمدة سنة على الأقل.

المستندات المطلوبة

وبشأن المستندات المطلوبة، يجري تقديم أصل رخصة القيادة، صورة رخصة القيادة، عدد 2 صورة شخصية، جواز سفر، موافقة الإدارة العامة للمرور من داخل الرخص الدولية.

يذكر أن خدمة الحصول على رخصة قيادة دولية، يحصل عليها المواطن في نفس اليوم مقابل رسوم تصل لـ 260 جنيهًا مصريًا.