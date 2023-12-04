نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأسمدة مؤخرا خبر مفرح للمزارعين

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن تراجع أسعار الأسمدة اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، لبعض الأنواع في الأسواق المصرية بنحو 5.58% للطن في المتوسط.

تراجع أسعار الأسمدة اليوم

وأوضحت البوابة أن سعر «نترات النشادر 33.5% عادي»، تراجع بنحو 1611.5 جنيه ليسجل سعر الطن في المتوسط نحو 6013.44 جنيه، كما تراجع سعر سماد «يوريا 46.5%» عادي بنحو 109.5 جنيه ليسجل سعر الطن في المتوسط نحو 6317.14 جنيه، كما تراجع سعر سماد «سلفات النشادر 20.6%»، بنحو 369.5 جنيه، ليسجل سعر الطن في المتوسط نحو 8730.44 جنيه.

أسعار المنتجات الزراعية

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الأسمدة تعد من المستلزمات الأساسية للزراعة، وأي تغيير في أسعار الأسمدة يؤثر بالطبع على تكلفة الزراعة وبالتالي يؤثر على أسعار المنتجات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر.

تراجع أسعار الخضار والفاكهة

وأوضح «أبو صدام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن انخفاض أسعار بعض أنواع الأسمدة وفق ما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، خبر مفرح ويهم كل المزارعين، كما أنه يعود بالنفع على المواطنين في صورة انخفاض أسعار المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة.

وأشار نقيب عام الفلاحين، الي أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة خلال الفترة القادمة بسبب الجهود الحكومية لتوفير الأسمدة بشكل كبير في الأسواق خاصةً أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة، كما أن الدولة تدعم صناعة الأسمدة بشكل كبير ويحصل المصنعين على الغاز المدعم، بينما يحصل المزارعون على 55% من إنتاج المصانع من الأسمدة.