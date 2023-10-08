انخفاض أسعار السكر والشاي في الأسواق.. حسب النوع والمنطقة

سجلت أسعار عدد من السلع الأساسية والرئيسية لكل بيت مصري تراجعا كبيرا بعد الانخفاض الأخير الذي أعلنته البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، ومن أبرزها انخفاض أسعار السكر في السوق بواقع 3 جنيهات للكيلو، حتى بات سعره متراوحا ما بين 20 جنيها وحتى 37 جنيها في الأسواق المختلفة حسب الأنواع المختلفة والمناطق، بنسبة انخفاض وصلت لـ7.44%.

انخفاض أسعار الشاي 1.5 جنيه للكيلو

وعن سعر الشاي فقد انخفض هو الآخر بواقع 1.5 جنيه للكيلو الواحد، حتى بات يباع سعر الكيلو للحد الأدنى بـ186 جنيها لكيلو جرام من شاي العروسة، فيما يباع بسعره الأقصى 221 جنيها للكيلو الواحد من شاي ليبتون.

وانخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بواقع 3.5 جنيه للتر، حيث يباع اللتر حاليا من زيت عباد الشمس بـ64.5 جنيه للتر الواحد.

جدير بالذكر أنه ومنذ أيام، فقد أعلنت الحكومة وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرتها والتجار من أجل خفض أسعار السلع في الأسواق المختلفة، بعدما عقد الدكتور مدبولي، اجتماعا الثلاثاء الماضي من أجل متابعة موقف توافر السلع الغذائية بالأسواق لضبط الأسعار، وخلاله وجَّه رئيس مجلس الوزراء عددا من النقاط المهمة.

وتهدف مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية مفيدة للمواطنين ذلك لأن الأسعار ستنخفض في عدد من السلع مثلما حدث خلال المبادرات السابقة مثل «كلنا واحد، أهلا رمضان» وغيرها من المبادرات التي كانت تصب في مصلحة المواطن.