غرامة سرقة الكهرباء.. 3 حالات تستوجب العقوبة

يُعد سرقة الكهرباء جريمة تتمثل في استخدام التيار الكهربائي دون دفع مقابل، ولذا فإن غرامة سرقة الكهرباء، تعتبر إحدى العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الأنواع من المخالفات، وتشمل هذه الجريمة جميع أشكال الاستخدام غير القانوني للكهرباء، مثل التوصيلات غير القانونية، والتلاعب بالعدادات، والاستخدام غير المشروع للكهرباء، كاستخدام الكهرباء الممنوحة للمنزل للاستخدام التجاري أو الصناعي.

ونظرًا لأن سرقة الكهرباء تعتبر جريمة خطيرة ولها العديد من الآثار السلبية، ويجب على الجميع التعاون مع الجهات المسؤولة لمنع هذه الجريمة وحماية الشبكة الكهربائية، فنوضح لكم عبر السطور التالية عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء في مصر، والآثار السلبية المترتبة على سرقة الكهرباء.

عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء في مصر

وعن عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء، نصت المادة 71 من قانون الكهرباء رقم 87، على أن يعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 72 من القانون على أنه يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تأمر بإزالة التوصيلات غير القانونية على نفقة المتهم، أو بإزالة عداد الكهرباء أو إغلاقه.

آثار سرقة الكهرباء

تؤدي سرقة الكهرباء إلى العديد من الآثار السلبية، منها:

- الإضرار بالشبكة الكهربائية، إذ تؤدي سرقة الكهرباء إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى انقطاعات الكهرباء أو ارتفاع أسعار الكهرباء.

- التلاعب بالعدادات، إذ يؤدي التلاعب بالعدادات إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء دون دفع مقابلها، مما يضر بالمصلحة العامة.

- الخطر على السلامة العامة، إذ يؤدي استخدام التوصيلات غير القانونية إلى نشوب حرائق أو وقوع حوادث أخرى.

بلاغ سرقة كهرباء

- طرق الوقاية من سرقة الكهرباء، ويمكن الوقاية من سرقة الكهرباء من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات كالتالي:

* تكثيف الرقابة على الشبكة الكهربائية، وذلك من خلال إرسال دوريات أمنية للتفتيش على المنازل والشركات والمنشآت الصناعية.

* توعية المواطنين بمخاطر سرقة الكهرباء، عن طريق الحملات التوعوية التي تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

* استخدام العدادات الذكية؛ إذ تساعد العدادات الذكية في رصد حالات سرقة الكهرباء بشكل أسهل.

أنواع سرقة الكهرباء

تقسم سرقة الكهرباء التي توجب توقيع الغرامة على مستخدمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:

- التوصيلات غير القانونية، وهي عبارة عن توصيل خطوط الكهرباء إلى المباني أو المنشآت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

- التلاعب بالعدادات، وهو عبارة عن تغيير عدادات الكهرباء أو تزويرها لتسجيل استهلاك أقل من الواقع.

- الاستهلاك غير المشروع، وهو عبارة عن استخدام الكهرباء المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي في الاستخدام المنزلي.

طرق الكشف عن سرقة الكهرباء

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الكشف عن سرقة الكهرباء، منها:

- التفتيش الدوري، وهو ما تقوم به الجهات المختصة، إذ تجري جولات تفتيشية على المنازل والشركات والمنشآت الصناعية للبحث عن أي حالات سرقة للكهرباء.

- استخدام أجهزة الكشف عن سرقة الكهرباء، لقياس التيار الكهربائي المار في الخطوط الكهربائية، مما يساعد في تحديد أي حالات استهلاك غير قانوني.

استخدام العدادات الذكية في رصد حالات سرقة الكهرباء بشكل أسهل، وذلك من خلال مقارنة استهلاك الكهرباء الفعلي باستهلاك الكهرباء المسجل في العداد.