أصالة بالزي الفلسطيني وأحمد حلمي يدعو لجمع التبرعات.. كيف دعم النجوم القضية؟

ما زال الدعم الفني لأحداث فلسطين وللقضية، مستمرا من كل الفنانين العرب، فكل فنان يعبِّر عن دعمه بطريقة مختلفة، فمنهم من طالب بجمع التبرعات ومنهم من ألغى حفلاته ونشاطاته الفنية، ومنهم من خصص إيرادات مشاريعه للدعم، ويرصد «الوطن» كيف دعم الفنانين العرب القضية.

أصالة

قدمت أصالة الدعم، عن طريق ارتدائها الزي الفلسطيني في حفلها مساء أمس.

وسبق وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع «إكس»، تويتر سابقا: «فلسطين وطن نعشقه ننتمي إليه شعبه أهلنا وأحبّتنا نضمّهم لدعائنا كلّ ليلة وكلّ نهار يا رب أهلنا في غزّة في الأرض الجريحة بحاجة إليك كما نحن دائماً بحاجة إليك جرحكم جرحنا والحقّ سينتصر والألم سينتهي ولا يستمرّ ظلم ولن يفوز ظالم».

فلسطين وطن نعشقه ننتمي إليه شعبه أهلنا وأحبّتنا نضمّهم لدعائنا كلّ ليلة وكلّ نهار يارب أهلنا في غزّه في الأرض الجريحه بحاجة إليك كما نحن دائماً بحاجة إليك جرحكم جرحنا والحقّ سينتصر والألم سينتهي ولايستمرّ ظلم ولنً يفوز ظالم #غزة_تحت_القصف #فلسطين_المحتلة — Assala (@AssalaOfficial) October 10, 2023

أحمد فهمي: افتحوا لنا نروح حتى لو مشي

دعم أحمد فهمي أيضا الفلسطينيين، حيث كتب عبر فيسبوك «افتحوا لنا نروح حتى لو مشي فلسطين حرة».

كما نشر فيديو لجمع التبرعات وكتب عليه: «أقل حاجة نقدر نعملها إننا ندعم إخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع لهلال الأحمر المصري اللي بيوصل المساعدات لإخوتنا هناك على رقم الحساب المكتوب تحت يا رب ثبتهم يا رب».

اقل حاجة نقدر نعملها اننا ندعم اخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع لهلال الاحمر المصري الي بيوصل المساعدات لاخوتنا هناك علي رقم الحساب المكتوب تحت يارب ثبتهم يارب .



رقم حساب جمعية الهلال الأحمر في بنك التجاري الدولي cib بالجنيه المصري: 100035211157 pic.twitter.com/DqQf3EyzUC — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) October 13, 2023

سلمى أبو ضيف وياسمين صبري ومايان السيد

سخَّر عدد من الفنانين أكونتاتهم الشخصية لدعم القضية الفلسطينية، سواء بالدعوة لجمع تبرعات أو من خلال نشر بوستات دعم مستمرة، كما كتب أحمد حلمي عبر تويتر: «المشاهد في غزة مرعبة، أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف، أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم، مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء، لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم، اتبرعوا لأطفال غزة».

إلغاء الحفلات

ألغت عدد من الشركات المنظمة الحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية، ومن بينها حفلات ليلة العمر في الكويت والتي كان سيحييها كل من حسين الجسمي، بهاء سلطان، تامر عاشور، رحمة رياض.

كما تم تأجيل مهرجان الجونة لمدة أسبوعين ليكون بداية من يوم 27 أكتوبر بدلا من 13 أكتوبر.