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تفاصيل أحدث المنضمين لمسلسل «حق عرب» بالموسم الرمضاني 2024

كتب:

أميرة عزالدين
06:31 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

يواصل الفنان أحمد العوضي، التحضيرات لمسلسله «حق عرب»، والذي ينافس في الماراثون الرمضاني 2024.

وكشف السيناريست محمود حمدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تعاقد كل من الفنانة وفاء مكى والذي يشهد عودتها للتمثيل بعد ابتعادها سنوات طويلة، بالإضافة للفنانة جيهان قمري وميدو أحمد ماهر، لافتا إلى أنه أوشك على الانتهاء من كتابة سيناريو المسلسل بالكامل، تمهيدا في انطلاق التصوير الفترة القليلة المقبلة.

وتجسد الفنانة حلا شيحة البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي، والذي تدور أحداثه في إطار شعبى رومانسي أكشن، ويتم تناول العديد من الصراعات خلاله.

مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميرهان حسين، وفاء عامر، وجارى إبرام التعاقدات مع باقى أبطاله فى الأيام المقبلة، وهو من تأليف محمود حمدان واخراج اسماعيل فاروق.

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بقلم أميرة عزالدين