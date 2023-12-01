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«كلاكيت ثالث مرة».. أحمد العوضي يطرح مسابقة جديدة لجمهوره

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:28 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي، طرح مسابقة جديدة للجمهور قريبًا، وذلك للمرة الثالثة بعد أن حقق في المسابقتين الأخيرتين نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا.

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة للجمهور

وكتب أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا ترى المسابقة الجاية على إيه».

أبطال فيلم الإسكندراني يدعمون فلسطين

وكان الفنان أحمد العوضي، والمخرج خالد يوسف، شاركا في مظاهرة مناصرة وداعمة للشعب الفلسطيني في مدينة جنوة بإيطاليا، خلال تصوير آخر مشاهد فيلم «الإسكندارني».

وخلال تصوير أبطال العمل آخر مشاهد فيلم الإسكندارني، مرّت مظاهرة مناصرة لفلسطين وداعمة لأهالي غزة، نظمها شباب إيطاليا؛ لينضم إليها الفنان أحمد العوضي، والمخرج خالد يوسف، والفنان عصام السقا.

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