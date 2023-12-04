أفضل صيغة للصلاة على النبي قبل الفجر.. تزيل همك وتجعلك ميسور الحال

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إنّ هناك العديد من الصيغ للصلاة على النبي الكريم ذكرت في كتاب «الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين».

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأضاف جمعة أنّ هناك صيغة للصلاة على النبي من أراد النجاة من المرض فليكثر منها ونصها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعَلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَات مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ».

وأوضح جمعة أنّ هذه الصيغة قال عنها ابن أبي حجلة عن ابن خطيب يبرود أنّ من قالها في مهم أو نازلة ألف مرة فرج عنه وأدرك مأموله كما قال الفاكهاني في كتاب «الفجر المنير»: أخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير أنّه ركب البحر، قال: «وقامت علينا ريح يقال لها الإقلابية قلَّ من ينجو منها إن قامت عليه فمرت بي سِنَةٌ من النوم فرأيت النبي ﷺ وهو يقول: قل لأهل المركب يقولوا ألف مرة (اللهم صلِّ على محمد.. إلى آخرها) قال: فاستيقظت وأخبرت أهل المركب بالرؤيا فصلينا نحو ثلاثمائة ففرج الله عنا».

وشدد جمعة على أنّ هناك صيغ أخرى للصلاة على النبي ومنها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّورِ اللّاَمِعِ، وَالْقَمَرِ السَّاطِعِ، وَالْبَدْرِ الطَّالِعِ، وَالْفَيْضِ الْهَامِعِ ، وَالْمَدَدِ الْوَاسِعِ، وَالْحَبِيْبِ الشَّافِعِ، وَالنَّبِيِّ الشَّارِعِ، وَالرَّسُول الصَّادِعِ، والْمَأْمُورِ الطَّائِعِ، وَالْمُخَاطَبِ السَّامِعِ، وَالسَّيْفِ الْقَاطِعِ، وَالْقَلْبِ الْجَامِعِ وَالطَّرْفِ الدَّامِعِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَوْلاَدِهِ الْكِرَامِ، وَأَصْحَابِهِ الْعِظَامِ، وَأَتْبَاعِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِسْلَام، «نسبها النبهاني في [سعادة الدارين]».