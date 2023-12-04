عاجل| موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي.. تستمر أسبوعين

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والتي اعتمدت من قبل وزير التربية والتعليم، وخلالها تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسي لكافة الصفوف الدراسية 2024 بمدارس اللغات، الرسمية للغات، والمدارس الرسمية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد إجازة نصف العام الدراسي للصفوف التعليمية المختلفة.

إجازة نصف العام الدراسي

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تأتي إجازة نصف العام الدراسي 2024 بداية من يوم 27 يناير المقبل وتستمر حتي يوم 10 فبراير، أي أسبوعين وبعدها يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة الطلاب في المدارس.

امتحانات الثانوية العامة

وتبدأ في 9 يناير المقبل امتحانات جميع صفوف النقل لكافة المراحل التعليمية «ابتدائي، إعدادي، ثانوي»، وفي يوم 15 يونيو المقبل ستبدأ امتحانات الثانوية العامة.

وتنتهي الدراسة لكافة صفوف النقل للعام الدراسي الحالي يوم 30 من شهر مايو المقبل، ليكون بعدها مباشرة امتحانات الدبلومات الفنية الذي سيبدأ في 1 يونيو 2024 المقبل وذلك حسب الخريطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.